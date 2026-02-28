Форма поиска по сайту

28 февраля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 февраля

Температура в ночь на 1 марта составит плюс 3 градуса в Москве и Подмосковье

Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первую неделю весны

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются 28 февраля в Москве

Новый сезон дней открытых дверей стартовал в колледжах Москвы

Эксперт назвал самый выгодный для отпуска весенний месяц

Госдума в I чтении проект о запрете испытательного срока для женщин с детьми

Процедура банкротства становится популярнее среди россиян

Жителям столицы предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 28 февраля

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Иран, в свою очередь, сообщил о ответных атаках. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива, зафиксированы удары по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Дубае загорелся пятизвездочный отель на Палм-Джумейра, предварительно из-за падения иранской ракеты или ее обломков. Российские туристы сейчас находятся в Катаре, Омане, Бахрейне и ОАЭ и не могут оперативно покинуть регион. Авиакомпании отменяют рейсы на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В Москве таксист предотвратил мошенничество, доставив подозрительную посылку пенсионерки из Лобни в полицию. Женщина утверждала, что сумки предназначены родственникам, но в ходе поездки постоянно нервничала. Таксист отвез подозрительный заказ в отделение полиции – и был прав.

Екатерина Кузнеченкова

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

