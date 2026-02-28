Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 февраля

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Иран, в свою очередь, сообщил о ответных атаках. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива, зафиксированы удары по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В Дубае загорелся пятизвездочный отель на Палм-Джумейра, предварительно из-за падения иранской ракеты или ее обломков. Российские туристы сейчас находятся в Катаре, Омане, Бахрейне и ОАЭ и не могут оперативно покинуть регион. Авиакомпании отменяют рейсы на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В Москве таксист предотвратил мошенничество, доставив подозрительную посылку пенсионерки из Лобни в полицию. Женщина утверждала, что сумки предназначены родственникам, но в ходе поездки постоянно нервничала. Таксист отвез подозрительный заказ в отделение полиции – и был прав.

