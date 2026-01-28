В ОП наградили представителей СМИ, освещающих безопасность и оборону России

Представителей СМИ, освещающих область безопасности и обороны России, наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ). На церемонии был отмечен вклад журналистов в подготовку молодежи к службе в армии, а также в развитие героических традиций.

Лауреатами стали военные корреспонденты, которые докладывают о ходе спецоперации. Награду получил и ведущий "Радио Москвы" Игорь Швыткин. Кроме того, отмечены призами представители пресс-служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

