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Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ было выявлено два новых варианта коронавируса. Один из них – "Цербер". Этот вариант коронавируса умеет обходить иммунную защиту, однако в ведомстве отметили, что в России он вряд ли получит широкое распространение.

Вирусологи объяснили и то, почему такие тяжелые последствия для организма вызывали именно первые штаммы. По словам специалистов, в ходе мутации у вируса поменялся алгоритм внедрения в клетки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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