В результате стрельбы у мавзолея в Иране погибли 15 человек – СМИ

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В результате стрельбы, устроенной вооруженными преступниками возле мавзолея Шах-Черах в Иране, погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает агентство IRIB.

"Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек", – говорится в сообщении.

До этого агентство Fars передавало информацию о минимум 13 погибших в результате инцидента. Число раненных составляло 10 человек.

По данным Fars, двое стрелков были задержаны. Осуществлялась операция по задержанию третьего.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате стрельбы увеличилось до 40.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы вблизи университетского кампуса в Батон-Руже в США получили ранения минимум 9 человек. Неизвестные открыли огонь в ночь на 21 октября. Представитель университета заверила, что полученные травмы не угрожали жизни студентов.

Ранее в Центре по развитию детей младшего возраста в Нонгбуалампху в Таиланде произошло массовое убийство. В результате ЧП погибли 38 человек, 24 из которых были детьми. Нападающий покончил жизнь самоубийством.

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