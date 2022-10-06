Расстрел в яслях стал крупнейшим инцидентом со стрельбой в истории Таиланда

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Расстрел детей и воспитателей в яслях провинции Нонгбуалампху стал крупнейшим инцидентом со стрельбой в истории Таиланда после происшествия в феврале 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Два года назад вооруженный военнослужащий открыл огонь в районе торгового центра в провинции Накхонратчасима. Мужчина убил 30 человек и ранил 58. Стрелка ликвидировали.

По данным министерства обороны, 34-летний нападающий, который имел звание главного сержанта, был инструктором по стрельбе в своей военной части и снайпером. Во время происшествия мужчина имел при себе автоматическое оружие, снайперскую винтовку, пистолеты и гранаты.

Мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома.

Происшествие случилось в Центре развития детей младшего возраста на северо-востоке Таиланда. Отмечалось, что стрельбу устроил бывший сержант полиции, которого уволили со службы год назад за пристрастие к наркотикам. В момент происшествия он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Он скрылся с места преступления на своем автомобиле, после чего его объявили в розыск.

В результате происшествия погибли 36 человек, среди которых 24 ребенка. Также не менее 12 человек получили травмы.



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