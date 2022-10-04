"Московский патруль": в России исполнилось 90 лет Гражданской обороне

90 лет исполнилось системе Гражданской обороны России 4 октября.

На торжественном мероприятии, посвященному юбилею, министр МЧС России Александр Куренков поздравил всех причастных и вручил сотрудникам государственные и ведомственные награды.

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