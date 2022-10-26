Госдума приняла во II чтении законопроект о добровольческих формированиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о полномочиях президента направлять Вооруженные силы РФ на учения за рубеж, который также устанавливает статус добровольцев и добровольческих формирований, оказывающих содействие российской армии.

Авторами инициативы выступила группа парламентариев, возглавляемая спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Она предусматривает внесение поправок в закон "Об обороне".

Законопроект предусматривает включение в закон нормы, в соответствии с которой к выполнению задач в области обеспечения обороны будут привлекаться добровольческие формирования. Они, в частности, будут оказывать содействие ВС РФ в период военного положения, в военное время, в период мобилизации, в ходе вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и применении армии за пределами России.

По словам Картаполова, данные поправки будут распространяться и на специальную военную операцию на Украине.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине.

В кабмине также уточнили, что те участники СВО, которые были травмированы, смогут рассчитывать на получение статуса инвалида боевых действий.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!