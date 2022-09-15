МИД РФ и Роспотребнадзор совместно противодействуют угрозам биобезопасности – Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ и Роспотребнадзор ведут совместную работу по противодействию угрозам биобезопасности. Его слова передает ТАСС.

Об этом говорится в приветствии Лаврова участникам коллегии Роспотребнадзора, посвященной столетию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России, которое озвучил его заместитель Сергей Рябков.

"Для МИД РФ большая честь работать плечом к плечу с коллегами из Роспотребнадзора, сообща решая сложнейшие задачи, включая эпидемиологические задачи и угрозы биобезопасности, которые в последнее время приобретают и военное измерение", – говорится в обращении Лаврова.

По словам главы МИД, столетний юбилей ведомства является "знаковым событием" для страны. Отличительным чертами коллектива Роспотребнадзора он назвал понимание вызовов и быстрое реагирование на них, а также " возможность дотянуться до каждого человека, даже в самых удаленных уголках".

"Не будет преувеличением сказать, что это непросто системообразующие, но и жизнеутверждающие ведомства, благодаря неустанной, бесперебойной и высокопрофессиональной работе которого наш народ и люди других стран могут уверенном смотреть в будущее", – следует из текста обращения Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон вопреки фактам продолжает заявлять о мирном характере американских биологических исследований на Украине. Однако обнаруженные в рамках спецоперации свидетельства доказывают обратное, добавил он.

Лавров подчеркнул, что военно-биологическая деятельность Пентагона по всему заслуживает пристального внимания.