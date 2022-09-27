Более половины россиян считают себя финансово грамотными – опрос

Более половины россиян считают себя финансово грамотными, согласно результатам опросов. Чаще всего так говорят о себе мужчины с высшим финансовым или экономическим образованием в районе 30–40 лет.

При этом в пенсионных продуктах разбираются всего три четверти россиян. Как перестать бояться темы обращения денег? Есть ли работающие инструменты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.