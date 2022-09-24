"Нам нужно за Россию": в Москве откроют временные пункты мобилизации

В Москве откроют временные пункты мобилизации. Так, они появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев Советского Союза и России для удобной организации приема посетителей и избавления от неудобств москвичей, которые живут рядом с военкоматами.

Кроме того, в планах запустить спецтранспорт.

"Мы не переживаем. Нам нужно за Россию. Пойдем", – отметил один из пришедших в военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.