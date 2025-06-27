Движение ограничили в центре Москвы

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27 июня, 14:30

Общество

Россиянам рассказали, как изменилось отношение к работе у поколение Z

Россиянам рассказали, как изменилось отношение к работе у поколение Z

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Поколение Z часто выделяется особым отношением к работе, говорят эксперты. Считается, что молодые специалисты быстрее сдаются при первых трудностях: не справившись с задачей, откладывают ее, а после обеда могут и вовсе не вернуться на рабочее место.

Многие выбирают творческие профессии и отдают предпочтение гибкому графику. Какие условия труда сегодня считают важными представители разных возрастных групп?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в субботу, 28 июня.

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