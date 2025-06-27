Россиянам рассказали, как изменилось отношение к работе у поколение Z

Поколение Z часто выделяется особым отношением к работе, говорят эксперты. Считается, что молодые специалисты быстрее сдаются при первых трудностях: не справившись с задачей, откладывают ее, а после обеда могут и вовсе не вернуться на рабочее место.

Многие выбирают творческие профессии и отдают предпочтение гибкому графику. Какие условия труда сегодня считают важными представители разных возрастных групп?

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 в субботу, 28 июня.