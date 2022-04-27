В Delivery Club опровергли информацию о забастовке курьеров в Москве

Компания Delivery Club опровергла информацию о забастовке курьеров в Москве. Ранее появилась информация о том, что курьеры отказываются работать из-за понижения тарифов.

По словам представителей компании, доставка работает в штатном режиме. Что касается тарифов, то якобы изменилась только система расчета оплаты труда курьеров, а их заработок остался примерно таким же, как раньше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.