Новости регионов: в Ялте открыли купальный сезон, несмотря на прохладную воду

В Ялте установилась весенняя погода, а температура воды достигала плюс 8 градусов, в связи с чем самые смелые жители уже начали купальный сезон. По городу постепенно распускается магнолия, декоративный миндаль и айва, вскоре должна расцвести и сакура.

Тем временем в Норильске установилась непогода. Сильный ветер и метель значительно снизили видимость на улицах города. Местным жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе и соблюдать меры предосторожности.

В Удмуртии на реках Кырыкмас и Сив провели взрывные работы по разрушению льда. Цель этих мероприятий – не допустить резкого подъема воды и возможных подтоплений населенных пунктов.

