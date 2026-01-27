27 января, 09:15Общество
Мощный снежный циклон обрушился на Москву
На Москву обрушился мощный снежный циклон. Синоптики спорят, будет ли этот снегопад сильнее, чем вызванный циклоном "Фрэнсис" в конце новогодних праздников, который признали одним из сильнейших за почти 150 лет наблюдений.
По прогнозам, снег будет идти без остановки 2 дня. Высота снежного покрова на ВДНХ уже достигла 30 сантиметров и может превратиться в полуметровые сугробы. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.