Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:15

Общество

Мощный снежный циклон обрушился на Москву

Мощный снежный циклон обрушился на Москву

Россиянам рассказали, как получить накопительную пенсию единой выплатой

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 27 января

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе

В Москве до конца дня 27 января ожидается до 22 миллиметров осадков

Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье

Врачи предупредили об опасности нанесения духов на шею

Работа в выходные дни при водит к эмоциональному выгоранию москвичей

Совет по правам человека предложил отчислять школьных хулиганов

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

На Москву обрушился мощный снежный циклон. Синоптики спорят, будет ли этот снегопад сильнее, чем вызванный циклоном "Фрэнсис" в конце новогодних праздников, который признали одним из сильнейших за почти 150 лет наблюдений.

По прогнозам, снег будет идти без остановки 2 дня. Высота снежного покрова на ВДНХ уже достигла 30 сантиметров и может превратиться в полуметровые сугробы. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕгор БедуляПолина БрабецВладимир Баклан

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика