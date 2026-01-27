27 января, 08:00Общество
Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье
Политики мирового уровня нередко обращаются к астрологии и эзотерике. Например, на переговорах с Владимиром Путиным зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер привлек внимание красной нитью на запястье – символом из иудейского мистического учения каббалы.
Политологи отмечают, что демонстрация подобных талисманов в высших эшелонах власти часто воспринимается как признак отсутствия внутреннего стержня. Истории известны и другие случаи: президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер советовались с астрологами.
