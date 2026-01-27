Работа в выходные дни при водит к эмоциональному выгоранию москвичей

Многие москвичи привыкли засиживаться в офисе допоздна и брать работу на выходные, однако такая погоня за результатом часто приводит к эмоциональному выгоранию. Как показывают обсуждения в соцсетях, усердных сотрудников быстро забывают после их увольнения.

Явление, когда отдых вызывает чувство вины, специалисты называют "токсичной продуктивностью". Оно ведет к хронической усталости, тревожности и депрессии. По мнению экспертов, ключевую роль играет умение руководителя правильно хвалить подчиненных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.