Средний чек на корпоративные мероприятия вырос на 30–50% в России
Крупные российские компании в этом году отдают предпочтение спокойным и осмысленным корпоративам. По словам экспертов, средний чек за мероприятие вырос на 30–50%, а минимальная стоимость начинается от 500 тысяч рублей за банкет, площадку, ведущего и развлекательную программу.
Одни компании сокращают эту статью расходов, другие рассматривают праздник как стратегический инструмент для сплочения коллектива. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.