Московские ЗАГСы начали принимать заявления на новогодние свадебные церемонии

Столичные пары смогут заключить брак в доме Деда Мороза, кинопарке "Москино" и кинозале ГУМа. Московские ЗАГСы начали принимать заявления на такие церемонии.

При этом невестам не обязательно выбирать классическое белое платье. Современная свадебная мода предлагает разнообразие. По данным экспертов, около 70% невест все же предпочитают классические модели, но растет популярность двухкомпонентных нарядов и образов с национальными мотивами.

