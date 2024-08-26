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26 августа, 13:30

Общество

Ученые нашли 101 штамм бактерий после анализа проб из микроволновок

Ученые нашли 101 штамм бактерий после анализа проб из микроволновок

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Стрептококки, стафилококки, лактобациллы – такие патогенные бактерии могут жить в микроволновке. К такому выводу пришли ученые после анализа проб из 30 электроприборов. В результате они определили 101 штамм бактерий.

Чтобы избежать проблем, надо в первую очередь следить за чистотой внутри печи. Однако микроорганизмы обладают способностью выживать в экстремальных условиях и адаптироваться к ним, поэтому и бороться с ними нужно более радикально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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