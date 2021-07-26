Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

26 июля в столице ожидается комфортная погода. Днем будет чуть выше +25 градусов. По прогнозам, пока без осадков.

А во вторник, 27 июля, синоптики обещают на московских термометрах в районе +30 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.