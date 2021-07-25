Путин принял участие в спуске на воду супертраулера Механик Сизов

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин поучаствовал в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Вместе с президентом участие в спуске судна на воду приняли директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков и заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ставшая крестной матерью траулера. Предшествовала спуску церемония освящения корабля.

"Это супертраулер. Почему супер? Потому что эти суда суперпроизводительны: они способны выловить порядка 60 тонн минтая, тогда как самые производительные аналоги способны выловить лишь 40. Они суперэкологичны... Они суперкомфортны для рыбаков. <...> Они суперэффективны: каждая тонна рыбы, которую поймает это судно, принесет в страну в два раза больше прибыли", – рассказал президенту председатель совета директоров ООО "Русская рыбопромышленная компания" Глеб Франк.

"Механик Сизов" – третий из серии супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.

Первое судно проекта СТ-192 "Капитан Вдовиченко" было спущено на воду в марте 2020 года, на нем сейчас продолжаются швартовые испытания. Второй траулер, "Механик Маслак", спустили на воду в июне прошлого года. На этом судне разворачиваются работы по затяжке кабеля, укладке настилов морозильных трюмов, металлизации наружных частей палуб, а также продолжается погрузка на заказ оборудования рыбной фабрики. В том же году были заложены "Механик Сизов" и "Капитан Мартынов" (четвертый траулер). Пятый, "Капитан Юнак", заложили в июне этого года. Сейчас ведется формирование корпуса судна на стапеле.

Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи, хранения, переработки и транспортировки минтая и сельди в Баренцевом и Охотском морях. На судах этого типа предусмотрены рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики, позволяющие заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Контракт на строительство серии (6 + 4 в опционе) больших морозильных рыболовных траулеров для ООО "Русская рыбопромышленная компания" был заключен в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами – по два судна в год.

Длина траулера составляет 108,2 метра, ширина – 21 метр, осадка – 8,35 метра, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 139 человек.

Ранее Владимир Путин поздравил моряков с днем Военно-морского флота России. Глава государства также подчеркнул, что этот праздник значим и дорог для всего народа России, потому что доблестью и отвагой военных моряков ковалась слава страны.

