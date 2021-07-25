В российских паспортах может появиться графа "национальность"

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Депутаты Госдумы обсуждают идею введения графы "национальность" в паспортах российских граждан. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, возможность указать в удостоверении личности свою национальность должна быть предоставлена представителям малых коренных народов, которые "постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним".

"Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. <...> Сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть", – сказал парламентарий.

В качестве примера он привел Татарстан, у жителей которого в паспортах есть вкладыш с ФИО на татарском языке.

Ранее в Верховную раду Украины внесли законопроект, согласно которому предлагается лишать гражданства тех жителей страны, кто добровольно получил российский паспорт.

