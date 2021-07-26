В российские паспорта могут вернуть отметку о национальности

В паспорта россиян может вернуться графа "национальность". Этот вопрос обсуждают в Госдуме.

Упоминание о национальности предлагают сделать добровольным и размещать эту информацию в графе "особые пометки".

По словам авторов идеи, это важно для представителей малочисленных народов. По закону, им положены определенные льготы, но для того, чтобы их получить, нужно подтвердить свою национальность, а сделать это без отметки в паспорте непросто.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.