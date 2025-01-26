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26 января, 09:30

Общество

Военнослужащие в Москве могут получить свыше 5 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

Военнослужащие в Москве могут получить свыше 5 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

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В Москве всем, кто заключит контракт с Минобороны России, обещают свыше 5 миллионов рублей – это общая сумма за первый год службы. В нее входит: единовременная выплата столичного правительства – 1 миллион 900 тысяч и денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительно – 50 тысяч в месяц.

Заключить контракт с Министерством обороны можно, обратившись в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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