Военнослужащие в Москве могут получить свыше 5 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

В Москве всем, кто заключит контракт с Минобороны России, обещают свыше 5 миллионов рублей – это общая сумма за первый год службы. В нее входит: единовременная выплата столичного правительства – 1 миллион 900 тысяч и денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительно – 50 тысяч в месяц.



Заключить контракт с Министерством обороны можно, обратившись в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.