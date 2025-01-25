Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 09:45

Общество

Синоптики сообщают, что крепких морозов и сугробов в Москве больше не будет

Синоптики сообщают, что крепких морозов и сугробов в Москве больше не будет

Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем и юбилеем МГУ

Новости мира: шторм "Эовин" парализовал Великобританию и Ирландию

Подростки в России начали массово терять волосы

Московские волонтеры спасли кота-автостопщика

Москвичке потребовалась помощь врачей после нападения обезьяны в Китае

Новости часа: суда на воздушной подушке патрулируют водоемы Москвы

В Москве прошел финал международного фестиваля "Студфест"

Новости часа: Москва выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

"Московский патруль": жильцы дома на юго-западе Москвы жалуются на соседку

Москвичей ждет апрельская погода – уже сегодня, 25 января, температура воздуха поднимется до 1 градуса. Синоптики сообщают, что крепких морозов и сугробов в этом месяце больше не будет.

Температура воздуха будет держаться выше климатической нормы на 7–9 градусов. В середине недели днем ожидается до 5 градусов тепла. Ночами пока сохранятся слабые морозы – около -2 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели возможен небольшой дождь, местами со снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика