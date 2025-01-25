Синоптики сообщают, что крепких морозов и сугробов в Москве больше не будет

Москвичей ждет апрельская погода – уже сегодня, 25 января, температура воздуха поднимется до 1 градуса. Синоптики сообщают, что крепких морозов и сугробов в этом месяце больше не будет.

Температура воздуха будет держаться выше климатической нормы на 7–9 градусов. В середине недели днем ожидается до 5 градусов тепла. Ночами пока сохранятся слабые морозы – около -2 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели возможен небольшой дождь, местами со снегом.

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