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25 октября, 08:00

Общество

Гинцбург заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

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Прививаться от коронавируса "Спутником V" бесполезно. Так считает глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Дело в том, что вакцина уже не защищает от новых штаммов. По словам Гинцбурга, с середины лета 2022 года, когда появился "Омикрон", эффективность "Спутника" снизилась в восемь раз, а с появлением последующих вариантов коронавируса – в 20 раз.

Правда, некоторые специалисты отмечают, что лабораторных исследований, доказывающих такой спад, не существует. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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