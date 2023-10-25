Гинцбург заявил, что "Спутник V" перестал защищать организм от коронавируса

Прививаться от коронавируса "Спутником V" бесполезно. Так считает глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Дело в том, что вакцина уже не защищает от новых штаммов. По словам Гинцбурга, с середины лета 2022 года, когда появился "Омикрон", эффективность "Спутника" снизилась в восемь раз, а с появлением последующих вариантов коронавируса – в 20 раз.

Правда, некоторые специалисты отмечают, что лабораторных исследований, доказывающих такой спад, не существует. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.