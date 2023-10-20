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20 октября, 08:00

В мире

Участников Хэллоуина обязали снимать макияж перед входом в метро в китайском Гуанчжоу

Участников Хэллоуина обязали снимать макияж перед входом в метро в китайском Гуанчжоу

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В китайском городе Гуанчжоу участников Хэллоуина обязали снимать макияж перед входом в метро. Для этого на входе на станцию, которая находится рядом с парком развлечений, поставили средства для умывания.

Местные власти решили, что пассажиры в виде призраков, демонов и других существ могут напугать своих попутчиков и даже вызвать панику. Хэллоуин в Китае – самый популярный праздник среди молодежи. Несмотря на то, что во всем мире он отмечается 31 октября, некоторые бары в Шанхае, например, начинают праздновать уже 18 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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