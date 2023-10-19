Около 10 тыс человек участвовали в антивоенной акции в Вашингтоне – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Акция протеста против насилия в секторе Газа, проходившая на капитолийском холме в Вашингтоне, собрала 10 тысяч человек, из которых 500 арестовали. Об этом заявила организация Jewish Voice for peace ("Еврейский голос за мир").

"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", – приводит заявление организации РИА Новости.



Согласованный протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир") обернулся стычками с полицией и проникновением в одно из зданий конгресса десятков манифестантов.

Полиция США задержала прорвавшихся в здание активистов, а остальных оттеснила с улиц. Ранее сообщалось о 100 задержанных.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

С начала эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 3,4 тысячи человек. Еще порядка нескольких тысяч человек с обеих сторон числятся пострадавшими.

Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США