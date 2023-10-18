Херш заявил о планах Израиля превратить Газу в Хиросиму без ядерного оружия

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Израиль намерен превратить сектор Газа в Хиросиму, но без применения ядерного оружия. Об этом в своем блоге в Substack заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Позиция (премьер-министра Израиля Биньямина. – Прим. ред.) Нетаньяху, по оценкам сотрудников разведки, заключается в намерении "уничтожить ХАМАС", – заявил он.

По его словам, Газа находится в процессе превращения в Хиросиму. При проведении наземной операции армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может использовать американские управляемые бомбы, которые могут перед взрывом проникать на глубину 30–50 метров.

Подобное даст израильской армии уничтожать подземные мощности ХАМАС по производству вооружений, заявил Херш.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.

Херш до этого сообщал, что Израиль планирует атаковать сектор Газа американскими авиационными бомбами JDAM. Со ссылкой на источники он отмечал, что после этого ЦАХАЛ перейдет к наземной операции в Газе.



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