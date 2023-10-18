ГД призовет ООН к мерам для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке

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Госдума направит к ООН и парламентам мира обращение, которое будет содержать призыв принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"19 октября Государственная дума рассмотрит и, не сомневаюсь, примет обращение "К Организации Объединенных Наций, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта", – написал он.

По словам Слуцкого, Россия также намерена призвать мировое сообщество к прекращению кровопролития и насилия в отношении мирного населения.

7 октября произошло обострение арабо-израильского конфликта. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – более 3,4 тысячи человек.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что достичь длительного мира на Ближнем Востоке получится благодаря созданию независимого палестинского государства. Он отметил, что необходимо стремиться к единству палестинского сообщества.



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