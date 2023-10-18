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В результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек, сообщил Минздрав Палестины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что более 340 человек пострадали. Среди них женщины и дети. 28 пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что армия обороны Израиля уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, назвав преднамеренной совершенную атаку.

"Это было преднамеренным убийством женщин и детей. Израиль знал и местонахождение этой больницы, и то, что в ней содержались сотни гражданских лиц – раненых и вынужденно перемещенных в результате его варварских бомбардировок", – заявил министр.

Израиль, в свою очередь, 18 октября собирается представить в Совет безопасности ООН конкретные доказательства своей непричастности к атаке по больнице в Газе.

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн заявил, что на 100% уверен, что медицинское учреждение пострадало в результате падения палестинской ракеты, запущенной организацией "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

Накануне больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Позднее посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что за ракетным ударом по больнице в секторе Газа стоит "Исламский джихад".



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