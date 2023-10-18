В МИД Палестины заявили, что Израиль уже наносил удары по больнице Аль-Ахли

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Израиль не первый раз подвергает удару больницу Аль-Ахли, сообщил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики. По его словам, атака, совершенная 17 октября, была преднамеренной.

Накануне больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском Минздраве сообщили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Позднее посол Израиля в России Александр Бен Цви подтвердил, что за ракетным ударом по больнице в секторе Газа стоит "Исламский джихад".



Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ