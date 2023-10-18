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В МИД РФ напомнили россиянам о рекомендациях воздержаться от поездок в Израиль и Палестину. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства после удара по больнице в секторе Газа.

В министерстве подчеркнули, что были "глубоко потрясены произошедшим". Дипломаты выразили соболезнования близким погибших в результате атаки.

"Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", – говорится в публикации.

В МИД также добавили, что Россия призывает стороны конфликта к "немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права".

Ведомство обратило внимание, что РФ всегда выступала против любого насилия в отношении мирных жителей, а удары по больницам и другим гражданским объектам являются просто неприемлемыми.

Вечером 17 октября больница в секторе Газа попала под удар. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

В палестинском министерстве здравоохранения заявили, что жертвами ракетного удара стали более 500 мирных жителей, среди которых, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что израильские военные не причастны к удару по больнице.

В свою очередь, российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она заявила, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".



Число погибших в результате израильских ударов палестинцев превысило 3,3 тыс