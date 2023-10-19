Около 100 человек задержали во время антивоенного протеста у здания конгресса США

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Около сотни человек были задержаны в ходе протестов в поддержку прекращения огня в Газе у здания конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.



"Число антивоенных активистов в наручниках, задержанных полицией, составляет около сотни человек. Некоторых уже увезли на трех полицейских автобусах, кто-то еще ждет своей очереди", – указано в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть и активист на инвалидной коляске.

Протест активистов, среди которых были члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), обернулся стычками с полицией и проникновением в одно из зданий конгресса десятков манифестантов.

Полиция США задержала тех, кто прорвался в здание, а остальных протестующих оттеснила с улиц.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

Вечером 17 октября по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад".

Вскоре после удара по больнице в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане вспыхнули массовые протесты. Пропалестинские акции также начались во многих странах Европы.



Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США