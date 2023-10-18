Протестующие против боевых действий в Газе проникли в здание конгресса США

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Десятки протестующих против военной помощи США Израилю ворвались в одно из зданий конгресса США. Об этом сообщает Fox news.

Демонстрацию против боевых действий и поставок оружия США Израилю провела организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.

"Мы все здесь, чтобы потребовать прекращения геноцида палестинского народа при поддержке и подстрекательстве правительства США", – выпустила заявление группа.

Изначально акция проходила мирно, однако спустя время начались стычки с полицией и часть протестующих ворвалась в одно из зданий Капитолия США. Сообщается, что некоторые демонстранты были арестованы.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

Вечером 17 октября по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад".

Удар, при котором погиб 471 человек, осудили Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры.



Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США