18 октября, 23:39Политика
Протестующие против боевых действий в Газе проникли в здание конгресса США
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Десятки протестующих против военной помощи США Израилю ворвались в одно из зданий конгресса США. Об этом сообщает Fox news.
Демонстрацию против боевых действий и поставок оружия США Израилю провела организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.
"Мы все здесь, чтобы потребовать прекращения геноцида палестинского народа при поддержке и подстрекательстве правительства США", – выпустила заявление группа.
Изначально акция проходила мирно, однако спустя время начались стычки с полицией и часть протестующих ворвалась в одно из зданий Капитолия США. Сообщается, что некоторые демонстранты были арестованы.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.
Вечером 17 октября по больнице в Газе был совершен ракетный удар. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС возложили ответственность за произошедшее на Израиль, еврейское государство считает причастной к трагедии группировку "Исламский джихад".
Удар, при котором погиб 471 человек, осудили Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие мировые лидеры.
Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США
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