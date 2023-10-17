Отмена Киргизией безвизового режима для иностранцев не коснется россиян

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Отмена Киргизией безвизового режима для иностранцев не затронет россиян, поэтому граждане РФ могут пребывать в стране неограниченное количество времени. Соответствующий закон размещен на сайте киргизского МИД.

"Перечень стран в отношении граждан которых, действует безвизовый режим в КР. В рамках соглашения стран – участниц ЕврАзЭС от 2000 года: Беларусь, Казахстан, Российская Федерация", – сказано в документе.

Также в Киргизии могут находиться неограниченное количество времени граждане Армении, Таджикистана и некоторых других стран.

Ранее власти Киргизии отменили практику visa-run, при которой иностранцы часто выезжали за пределы страны и возвращались обратно с целью продления срока пребывания на территории республики. Теперь граждане стран, которые по закону могут 60 дней находиться в Киргизии без визы, после выезда смогут въехать обратно только через 60 дней. Аналогичная ситуация будет и с 90-дневным безвизовым сроком.

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