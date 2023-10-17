Киргизия отменила безвизовый режим для иностранцев

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Власти Киргизии ограничили безвизовый режим для иностранных граждан. Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

"Практика visa-run, при которой иностранцы часто выезжали за пределы страны и возвращались обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу "60/120", – сказано в заявлении ведомства.

Как сообщили в МИД, при использовании безвизового режима до 60 дней повторный въезд для иностранцев будет возможен только спустя 60 дней с момента предыдущего выезда из страны. Для тех, кто приезжают в страну в безвизовом режиме на 90 дней, вводится принцип "90/180".

В связи с этими изменениями ведомство посоветовало иностранцам заранее планировать свое пребывание в Киргизии и при необходимости оформлять соответствующие документы.

"Изменения отражают стремление кабинета министров республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны", – заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии. До этого безвизовый режим с Россией ввела Ангола. Страна располагается в Центральной Африке. В дальнейшем страны планируют наладить прямое авиасообщение.

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