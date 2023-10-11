Россия может отменить турвизы для ряда стран Ближнего Востока в 2024 году

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В 2024 году Россия может отменить туристические визы для Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и Малайзии. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Я думаю, что перспектива – это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем", – цитирует его ТАСС.

В 2024 году безвизовый режим могут запустить между РФ и Индией. Он распространится на групповой формат.

До этого безвизовый режим с Россией ввела Ангола. Страна располагается в Центральной Африке. В дальнейшем страны планируют наладить прямое авиасообщение.



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