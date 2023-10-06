Групповой безвизовый режим могут запустить между РФ и Индией в 2024 году

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В 2024 году Россия может запустить групповой безвизовый режим с Индией. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, сейчас Россия занимается налаживанием группового безвизового режима с Китаем и Ираном. Он отметил, что видит возможность успешного решения вопроса в будущем.

"Со следующего года – с Индией", – цитирует Барзыкина ТАСС.

Ранее безвизовый въезд для граждан РФ ввела Ангола. Страна располагается в Центральной Африке. Сейчас российские власти приступили к переговорам по созданию прямого авиасообщения между странами.



"Актуальный репортаж": Ангола ввела безвизовый режим для граждан РФ