США ввели безвизовый режим для граждан Израиля

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США после долгих переговоров на основе взаимной выгоды ввели безвизовый режим для Израиля. Об этом рассказали в пресс-службе госдепартамента и министерства внутренней безопасности.

В связи с этим до 30 ноября американские власти должны изменить электронную систему согласования поездок с гражданами Израиля, чтобы они смогли свободно приезжать на 90 дней в США. Для этого им не потребуется заранее оформлять визу.

Введение безвизового режима стало возможным после того, как власти Израиля изменили правила въезда, "распространив взаимные привилегии" на всех американских граждан, независимо от происхождения, религии или национальности. Речь идет сперва о гражданах США палестинского происхождения с Западного берега реки Иордан, которые теперь, по утверждению властей США, могут приезжать в Израиль без оформления виз.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что Россия работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.

Речь идет о странах, откуда в Россию можно привлечь обеспеченных туристов, а именно Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

До этого сообщалось, что Филиппины изучают возможность использования российской платежной системы "Мир" для привлечения туристов из России. На сегодняшний день на Филиппинах постоянно живут около 5 тысяч россиян.

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