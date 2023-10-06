В РФ могут отменить льготные визы для граждан некоторых стран ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене льготного получения виз для некоторых категорий граждан Евросоюза (ЕС), в том числе и для парламентариев. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты.

Предложение по льготным ставкам для оформления виз РФ могут отменить для граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии. Именно в этих странах власти решили в одностороннем порядке приостановить действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, включая использование повышенных ставок визовых сборов.

По информации законопроекта, теперь с граждан ЕС всех категорий могут требовать оплатить визовые сборы.

"На практике стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50–300 долларов, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза", – сказано в пояснении к законопроекту.

В предложении также сказано, что с 1 августа в России начала работать система электронных виз, пользоваться которой могут европейцы. Итоговая стоимость оформления электронной визы составляет 52 доллара.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не вернется к упрощенному визовому режиму с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября прошлого года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро. Также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.

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