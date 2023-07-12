"Активные граждане" проголосуют за лучшие молодежные социальные проекты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На площадке "Активный гражданин" открылось голосование за лучшие социальные проекты, которые будут реализованы в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя московского комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

"Пришла очередь москвичей выбрать проекты, которые будут реализованы в этом году, ведь ребята трудились над своими работами, которые позволяют горожанам получить новые возможности. Каждая из идей уникальна, поэтому мы верим, что нашей молодежи есть чем удивить Москву и ее жителей", – сказала она.

Проекты, за которые предлагается проголосовать, предложили участники молодежного проектного акселератора "Округа. Вузы". В первом этапе участвовало 114 работ, а после отбора жюри в финал вышло 22.

После отборочного этапа для участников провели более 30 онлайн-лекций по социальному проектированию. Кроме того, авторы проектов смогли поучаствовать в бизнес-игре "Найди своих", где студенты больше узнали про развитие навыков, познакомились с членами команды и коллегами по направлению.

Отмечается, что проекты представлены в пяти категориях: "Москва спортивная", "Москва креативная", "Москва инновационная", "Москва патриотическая", "Москва туристическая".

Среди вышедших в финал работ – образовательный проект по профориентации для школьников ТиНАО. По задумке, он познакомит ребят с социальными профессиями и предоставит помощь в карьерном ориентировании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой в конкурсе "Молодые дарования России". Всего московским ученикам удалось занять 22 призовых места.

Так, в номинации "Фортепиано, орган" победили Федор Орлов и Глеб Семенов, в номинации "Оркестровые струнные инструменты" – Ярослав Шмидт и Виктория Свичкаренко, а в номинации "Театральное искусство, цирковое искусство" победу одержала Татьяна Фоменко.

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