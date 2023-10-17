Погрузчик насмерть раздавил рабочего на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб при падении на него погрузчика на улице Новоорловской на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На улице Новоорловской погрузчик упал на рабочего, производившего его ремонт", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть 51-летнего рабочего.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует Солнцевская межрайонная прокуратура. Работу правоохранительных органов на месте ЧП координирует заместитель межрайонного прокурора Эрмен Ялбаков.

До этого женщину насмерть зажало между двумя машинами на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Фабрициуса. Погибшей оказалась женщина 1973 года рождения.

