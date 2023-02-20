Праздничный банкет в одном из отелей Санкт-Петербурга закончился дракой

Дракой со стрельбой закончился мальчишник для VIP-гостей отеля в Санкт-Петербурге. Потасовка попала на кадры камер видеонаблюдения.

По словам очевидцев, конфликт начался во время банкета. В итоге пострадали три человека, однако обошлось без серьезных травм, а всех пострадавших после осмотра отпустили.

Что послужило причиной драки, пока не ясно. В данный момент в этом разбираются правоохранительные органы. Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.