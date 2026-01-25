Россиян предупредили об опасности неправильного использования контактных линз

Неправильное использование контактных линз может обернуться опасной инфекцией и потерей зрения. При нарушении гигиены они могут стать благоприятной средой для опасных микроорганизмов.

К основным признакам инфекционного воспаления глаз относятся: покраснение слизистой оболочки и ресничного края века, отек, гнойные выделения, светобоязнь, обильное слезотечение или зуд.

Как правильно ухаживать за контактными линзами? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.