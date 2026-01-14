Форма поиска по сайту

14 января, 22:30

Технологии

Москвичам рассказали, что делать при обнаружении лишних сим-карт

Жители Москвы начали чаще обнаруживать наличие нескольких телефонных номеров, оформленных на их имя, о которых они не знали. Эта проблема вызвала ажиотаж в соцсетях.

Для проверки количества сим-карт, зарегистрированных на имя конкретного пользователя, можно воспользоваться специальным сервисом, доступным на портале "Госуслуги". Для этого необходимо пройти процедуру авторизации в личном кабинете и перейти в соответствующий раздел "сим-карты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоЕкатерина Кузнеченкова

