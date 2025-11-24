Для московских роботов-курьеров разработали новые правила передвижения по городу

В Москве утвердили единые правила передвижения и работы роботов-курьеров. Новый регламент разработан столичным департаментом транспорта для регулирования движения автоматических доставщиков среди пешеходов и их интеграции в городскую среду.

Согласно этим правилам, каждый робот-курьер получит уникальный идентификационный номер для контроля его перемещения. Скорость передвижения ограничат 10 километрами в час, а для стоянок создадут специальные зоны, чтобы роботы не загромождали тротуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.