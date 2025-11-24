Форма поиска по сайту

24 ноября, 18:15

Город

Для московских роботов-курьеров разработали новые правила передвижения по городу

Туман может накрыть столицу в середине недели

Зима в Москве будет теплее климатической нормы

Проект "Зима в Москве" стартует в столице через неделю

Заморозки и гололедица придут Москву в ближайшие сутки

Сотни столичных брендов представят новогоднюю продукцию в проекте "Зима в Москве"

Москвичи разрешили проблему рекламных прицепов во дворах жилых районов

Заморозки придут в Москву вечером 24 ноября

"Новости дня": новые кластеры для массового спорта появились в районе Куркино

Бесплатные площадки для тренировок доступны в Москве круглый год и в любую погоду

В Москве утвердили единые правила передвижения и работы роботов-курьеров. Новый регламент разработан столичным департаментом транспорта для регулирования движения автоматических доставщиков среди пешеходов и их интеграции в городскую среду.

Согласно этим правилам, каждый робот-курьер получит уникальный идентификационный номер для контроля его перемещения. Скорость передвижения ограничат 10 километрами в час, а для стоянок создадут специальные зоны, чтобы роботы не загромождали тротуары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

