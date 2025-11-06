Московская семья рассказала о жизни робота-блогера Володи

Московская многодетная семья, у которой живет робот Володя, рассказала, как проходит его обычный день. Это первый в России робот-блогер и гуманоид, ставший почти полноправным членом семьи.

Его владельцы, супруги Петр и Ольга Тюрины, рассказали, как Володя учится ходить, бегать, приносить вещи, мыть окна и даже танцевать с прохожими. Робот уже успел поработать помощником депутата Госдумы и курьером, а его видео в соцсетях набрали сотни тысяч просмотров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.