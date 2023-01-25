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Общество

"Актуальный репортаж": россиянки стали скупать дешевые липолитики на маркетплейсах

"Актуальный репортаж": россиянки стали скупать дешевые липолитики на маркетплейсах

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Россиянки стали скупать на маркетплейсах дешевые липолитики. Это препараты, которые расщепляют жир и которые можно использовать только под контролем врача. Однако некоторые женщины в попытках обрести красивую фигуру не обращают внимания на детали использования.

К чему может привести бездумное использование препаратов и понесут ли продавцы ответственность за здоровье клиентов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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