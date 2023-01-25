Представитель ВСУ признал потерю Соледара

Фото: ТАСС/Народная милиция ДНР

Представитель Вооруженных сил Украины Сергей Череватов признал, что Соледар полностью перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда", – сказал он.

По словам Череватого, занимавшие Соледар подразделения ВСУ были вынуждены отступить на подготовленные позиции.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Соледара. Поставленной цели удалось достичь 12 января путем постоянного огневого поражения противника ракетными, артиллерийскими и авиационными средствами вооружений.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ЧВК "Вагнер" рассказали, что бойцы ВСУ скрываются в соляных шахтах Соледара

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